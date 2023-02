Anderlecht koud gepakt in beginfase, domineert daarna volledig, maar vergeet het belangrijkste: scoren

Anderlecht heeft zich in de eerste tien minuten laten overrompelen door Ludogorets. De Brusselaars speelden 80 heel dominante minuten zonder echter al te veel kansen te creëren of goed af te werken. De 1-0 hoeft echter nog niet dramatisch te zijn met het oog op volgende week. Enkel leren scoren!

Er was eens... een ploeg waar we in België niet veel over wisten behalve wat ze ons bij Anderlecht te vertellen hadden. Snel, technisch, stevig en... redelijk passief in het druk zetten. Wel, schrokken wij ons een hoedje die eerste tien minuten van de match. Ludogorets zette hoog druk en dropte telkens de bal in de rug van de verdediging. Debast, Vertonghen en Murillo zagen sterretjes.

Counters

Drie keer liep het goed af, de vierde keer was het al prijs. De Braziliaanse spits Thiago, van wie we voor de match al schreven dat het een leuk profiel was voor Anderlecht, gaf de bal af, liep door en kopte binnen. Dan sta je daar met je analyse van voor de match. De thuisploeg in een zetel. Ze metsten achteraan alles dicht en lieten Anderlecht de bal.

© photonews

Als je zulke spitsen hebt rondlopen kan je al eens speculeren op de counter. Zeker als paars-wit er niks van bakt in de zestien. Geïllustreerd door Arnstad, die eens op weg gezet werd door Dreyer, maar weigerde te schieten. Anderlecht probeerde, maar moest telkens opletten voor de snelle uitbraak. Linkerflank Tekpetey was een ware gesel voor Murillo en Debast.

Goeie Verschaeren

Ze kregen hun kansen, maar verprutsten het ook zelf. Jesper Fredberg zat net achter ons in de perstribune en begon zich op te winden: "Shit pass guys!" en "Shoot for f**** sake!" Ongelijk had hij niet. Het hielp ook niet dat de Bulgaren slag om slinger tegen de grond gingen liggen. Vooral Slimani had daar last van en kreeg het danig op de heupen. Het leverde hem ook geel voor protest op. Intussen in het bezoekersvak: "Happy birthday Wouter... Wouter buiten!" Vergeven en vergeten zit er niet in.

Anderlecht was beter, echt waar hoor. Maar ze kunnen dat overwicht nog niet omzetten in een resultaat. De bal ging soms heel snel rond, maar in de box moesten het afleggen. Verschaeren was goed, maar kon niemand vinden op weg naar doel. Riemer opteerde dan maar voor wat meer snelheid en creativiteit en bracht Raman, Refaelov en Ashimeru.

70 procent balbezit. Je moet er meer mee kunnen doen. Het voetbal was niet slecht. Als Anderlecht leert om doelpunten te maken - waar voetbal toch grotendeels om draait - kunnen ze iets gaan betekenen. Maar da's makkelijker gezegd dan gedaan. Raman miste in de slotfase dé kans op de gelijkmaker. In België kom je daar nog mee weg, in Europa niet.

© photonews