KAA Gent schiet opnieuw in de eigen voet en moet volgende week vol aan de bak in KAA Gent Arena

KAA Gent wilde in Boedapest een negatieve spiraal proberen te doorbreken. De Buffalo's wonnen nog niet in 2024 en dus was het alle hens aan dek tegen Maccabi Haifa. Uiteindelijk zouden ze echter andermaal in de eigen voet schieten en een nieuwe nederlaag boeken.