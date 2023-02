Zware ontgoocheling bij Riemer, maar... "We maken een goeie kans volgende week"

Brian Riemer kon moeilijk boos zijn op zijn spelers. Behalve de eerste tien minuten domineerden ze de hele partij. Dat ze de bal niet tegen de netten kregen, dat is dan weer een werkpunt dat al weken binnen de ploeg sluimert.

"Ik vind het erg voor de spelers. Soms verlies je en moet je toegeven dat de tegenpartij beter was", aldus de Deen. "Maar vandaag was dat niet het geval. We deden quasi alles goed en creëerden genoeg kansen om ons minstens een punt te bezorgen. Ik kan niet meer van hen vragen. De gemiste kansen? Niemand vindt dat erger dan Benito en Anders."

Drie open kansen, dat mag je op Europees niveau niet laten liggen. "Het is een frustratie voor ons allemaal, maar we halen veel vertrouwen uit deze match. We willen volgende week hetzelfde thuis doen en dan maken we een goeie kans om door te stoten. Scoren is één van de moeilijkste zaken om te trainen. Het gaat om geloof. Dit is nog een jong team, maar ze moeten geloven. Daarom hamerde ik al verschillende keren erop dat ze meer moeten durven trappen. Het moet er eens uitkomen."

Riemer zag dus veel positieve zaken. "We domineerden de twee laatste partijen volledig en we gaven weinig weg. Ik zie een team dat de juiste weg is ingeslagen en naar de manier gaat waarop ik Anderlecht wil zien spelen."