Verschaeren toch kritisch: "We hebben het niet goed aangepakt"

De bedrijvigste Anderlecht-speler in Bulgarije gisteren? Zonder twijfel Yari Verschaeren. De aanvallende middenvelder probeerde veel, maar was niet altijd even gelukkig in het vinden van zijn ploegmaats.

Ook Verschaeren zag dat Ludogorets in het eerste kwartier er wel heel makkelijk doorliep. "Verrast niet echt, maar we hebben het wel niet goed aangepakt. We wisten dat zij met heel veel intensiteit gingen beginnen, want ze hebben nog niet veel gespeeld dit jaar. Ze moesten in het begin het verschil maken en gingen daarna terugvallen. Een beetje verrast, maar we wisten het wel dat dit ging gebeuren."

"Het is een goeie ploeg, ze hebben heel veel kwaliteit. Het is niet dat we er gingen overwalsen, maar ja... Er lag hier wel een kans. We spelen hier een goeie match. We hebben de kansen om er één of twee te maken. We hebben na het eerste kwartier de match gedomineerd. Als ploeg kunnen we fier op onze prestatie zijn", aldus Verschaeren. "In Brussel zal het een andere match worden. Ik denk dat we hier wel meer verdienden."

Zelf lijkt Verschaeren zijn niveau omhoog te krikken. "Ja, ik voel me ook beter worden. Ik voel me goed en de coach geeft me heel veel vertrouwen. Ik heb ook heel veel goeie spelers rond mij lopen."