Heel bewogen Conference League-finale beslist in slotminuten: Bowen maakt zich onsterfelijk bij Gent-killer

David Moyes heeft de bekroning op zijn carrière beet. En dat dankzij het duo Paqueta-Bowen. De eerste stuurde Bowen met een fantastische pass in de laatste minuut van de reguliere speeltijd weg. En de winger maakte zijn belangrijkste goal uit zijn carrière.

Een finale tussen twee teams met heel hevige supporters, dat was vooraf in de stad al merkbaar. Hooligans van Fiorentina hadden overal in de stad ruzie gezocht en vernielingen aangebracht. Tijdens de match was het aan een paar onnozelaars in de tribune van de Engelsen.

Bloedende Italiaan

Bij een hoekschop kreeg Biraghi een hoop bekertjes en aanstekers naar zijn hoofd geslingerd en één daarvan veroorzaakte een zwaar bloedende hoofdwonde. Dat krijg je dus als een paar tienduizend Engelsen een hele dag aan het drinken slaan. Al moet wel gezegd: de sfeer in Praag was geweldig. Er zitten er echter altijd wel een paar tussen die zich niet kunnen gedragen.

Maar het incident was wel het enige opmerkwaardige aan de eerste helft, die absoluut niets - maar dan ook echt niets - om het lijf had. Er waren geen kansen, er was geen goed voetbal en er werden veel fouten gemaakt. De Spaanse ref hield zijn kaarten dan wel op zak, maar het was evengoed niet bevorderlijk voor het spel.

Niet-uitvoerend Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute, die we eerder op de dag in de stad zagen, zal hetzelfde gevoeld hebben als zo dikwijls als hij zijn eigen ploeg zag spelen: frustratie. Als je naar een finale gaat, hoop je toch wel op wat spektakel.

Eén keer in de zestien is genoeg

West Ham leek wel niet te willen aanvallen en zette Fiorentina vast, zonder al te veel offensieve ambities. David Moyes kreeg echter gelijk met zijn tactiek. Eén van de zeldzame keren dat de Hammers in de zestien kwamen, raakte Biraghi de bal met de hand. Benrahma zette de penalty perfect om.

De tweede helft werd ineens heel wat meer onderhoudend. Nog geen vijf minuten later scoorde Bonaventura immers de gelijkmaker. En nog even later was Mandragora héél dicht bij de 2-1. Fiorentina verdiende het op basis van het spel meer. De Italianen waren de betere ploeg.

Maar die winnen niet altijd. In de slotminuten stuurde Paqueta met een geweldige pass Bowen weg en die kon het afmaken. Praag gaat een Engels feestje tegemoet.