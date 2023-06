Walgelijke beelden: bloedende Biraghi, Italiaanse hooligans vallen onverwacht aan, politie chargeert

Het was niet enkel het incident met Cristiano Biraghi dat de Conference League-finale ontsierde. Voor en na de match werd er buiten het stadion en in het stadcentrum stevig geknokt.

Biraghi kreeg op het veld bekertjes van West Ham-supporters naar zijn hoofd geslingerd en had een zwaar bloedende hoofdwonde. Eerder op de dag hadden Fiorentina-hooligans zich laten gelden in het centrum van de stad door onverwacht cafés aan te vallen en een spoor van ravage achter te laten.

Ze veroverden ook een vlag van West Ham-supporters, wat voor Engelse fans een zware vernedering is. De West Ham-fans wilden op de grote markt van Praag nog de winst vieren en staken pyrotechnisch materiaal af. Maar dat was niet naar de zin van de politie, die chargeerde.

08.06.2023, Prague🇨🇿, Fiorentina🇮🇹 - West Ham United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 after match, The police intervened in the center of Prague, West Ham fans set off pyrotechnics. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FgM6SWTXqx — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 7, 2023

16 Fiorentina fans now apprehended by Prague police [@westham_central] pic.twitter.com/CTkvB5XI3z — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) June 7, 2023