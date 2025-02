Gent poetst het blazoen op met knappe Europese overwinning tegen grootmacht

KAA Gent heeft zijn blazoen in de Conference League dan toch nog een beetje opgepoetst. De kwalificatie was na de 0-3 in de heenwedstrijd al quasi onmogelijk geworden, maar tegen Real Betis Sevilla werd uiteindelijk wel gewonnen.

KAA Gent moest een 0-3 uit de heenmatch proberen op te halen in Spanje. Dat ging het wel doen zonder onder meer Samoise en Vanzeir. Goore kreeg een kans voorin, De Meyer achteraan. Bij Real Betis dan weer onder meer geen Isco, Antony zou uiteindelijk in extremis wél starten. Danijel Milicevic en de Buffalo's geloofden aanvankelijk wel nog in een stunt en Europese kwalificatie, maar in de eerste helft én met de opstelling vooraf leek die hoop toch niet al te groot te zijn. In een vrij kansarme eerste 45 minuten kregen we dan ook niet al te veel te zien. Weinig kansen voor rust Antony liet wat dribbels zien, terwijl Ezzalzouli de meest bedrijvige speler was. Davy Roef moest een keer héél goed redden en een paar keer gewoon attent zijn. Aan de overkant lieten de Buffalo's bijzonder weinig zien. Ook na de koffie aanvankelijk hetzelfde spelbeeld, al kwam er gaandeweg wel wat meer Gentse drive op de grasmat - zeker na de inkomende wissels van Vanzeir, De Vlieger en Kums onder meer. Tot doelpunten leidde het wel niet meteen. Tien minuten voor tijd was het de VAR die de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Toen Roque op de enkel ging staan van Brown kreeg hij aanvankelijk geel, maar na een consultatie van de VAR werd dat rood. Rode kaart omslagpunt Op die manier moesten de Spanjaarden nog tien minuten verder met een mannetje minder en daar zou Gent van profiteren om dankzij Brown alsnog te gaan winnen. Hij poeierde de bal heerlijk binnen van dichtbij in de korte hoek. Verder dan de 0-1 kwamen de Buffalo's wel niet meer, waardoor de kwalificatie voor Real Betis Sevilla niet meer in het gedrang kwam. De overwinning zal wel wat vertrouwen geven met oog op de toppers tegen Genk en Club Brugge de komende weken in het verschiet.