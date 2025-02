"Ik had het totaal niet verwacht": Milicevic gaf jonge Buffalo basisplaats in cruciale Europese wedstrijd

KAA Gent heeft zijn avontuur in de Conference League afgesloten met een verrassende 0-1-overwinning op het veld van Real Betis. Voor youngster Gilles De Meyer werd het een avond om nooit te vergeten.

Trainer Danijel Milicevic verraste vriend en vijand door de jonge Gilles De Meyer in de basis te droppen. “Ik had het totaal niet verwacht", vertelde De Meyer tegenover Het Nieuwsblad.

“De coach vertelde het me pas vier uur voor de aftrap. Dat was laat, maar ik had nog tijd om me te focussen.”

Spelen in een vol stadion met ruim 51.000 toeschouwers was even slikken voor de jonge flankspeler. Toch deed De Meyer dit naar behoren.

Mooie overwinning

“Ondanks dat ik voor ijzeren noppen koos, gleed ik toch enkele keren uit en dat was best vervelend. Deze overwinning moet ons een boost geven met het oog op de laatste vier matchen. Er komen hier niet zoveel ploegen winnen, dus dat is wel mooi”, besluit De Meyer.

Voor de 18-jarige verdediger was dit zijn zesde wedstrijd voor de grootmacht van KAA Gent. Benieuwd of hij zondag ook aan de aftrap zal staan tegen leider KRC Genk.