Cercle Brugge beleeft sensationele Europese avond en tankt vertrouwen voor Anderlecht

Vanavond stond de Vereniging voor een loodzware opdracht in de Conference League. Ondanks een uitstekende wedstrijd en een 2-0 overwinning kon Cercle Brugge de verloren heenwedstrijd in Polen niet goed maken.

De heenwedstrijd in Polen was een avond om snel te vergeten voor Cercle Brugge. Na een onnodige rode kaart voor Abu Francis kwam de ploeg met tien man te staan. In de tien minuten daarna raakte Cercle volledig in de problemen. De Polen maakten optimaal gebruik van de man-meer situatie en wisten in die korte tijd drie doelpunten te scoren.

Feldhofer grijpt in

In vergelijking met de stadsderby tegen Club Brugge stonden er zeven nieuwe namen in de basis bij Cercle. Warleson stond opnieuw onder de lat, terwijl Utkus de plaats van Perrin innam als linksachter. Op het middenveld kwamen Efekele, De Wilde en Nazinho in de ploeg, ter vervanging van Nunes, Francis en Magnéé. Van der Bruggen bleef staan. Vooraan kreeg Somers de steun van Augusto en Bruninho.

Ondanks de zware opdracht begon Cercle Brugge vol strijd tegen de Poolse ploeg. Na een goede actie van Utkus kreeg Augusto de eerste hoekschop van de wedstrijd. Uit die hoekschop belandde de bal bij Hannes Van der Bruggen, die de bal in één keer in het doel schoot.

Het startschot van een groen-zwarte remontada? ūüėĪūüĎŹ pic.twitter.com/TfAGzg9vBe — Play Sports (@playsports) March 13, 2025

De thuisploeg kreeg meer dan tien corners en had genoeg kansen om de voorsprong te vergroten, maar de bal ging niet tussen de palen. Somers kwam dicht bij een doelpunt, maar zijn schot belandde via een Poolse verdediger tegen de paal.

Net geen verlengingen

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Cercle Brugge. Thibo Somers kopte de bal richting Augusto, die doelman Abramowicz simpel verschalkte. Ondanks enkele grote kansen in de tweede helft kon de Vereniging niet meer scoren en werden ze zo als laatste Belgische ploeg uitgeschakeld in Europa.

Het mirakel komt dichterbij! ‚öęūüüĘ pic.twitter.com/jzsBcesmEp — Play Sports (@playsports) March 13, 2025

Ondanks de Europese nederlaag trekt Cercle Brugge deze zondag toch met vertrouwen richting Anderlecht. De Vereniging speelde vandaag goed voetbal en was duidelijk de betere ploeg. Toch betekent een nederlaag in het Lotto Park dezez zondag wel een plek in de Relegation Play-offs.