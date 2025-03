🎥 Hannes Van der Bruggen heeft gemengde gevoelens over na Europese avond: "Ik was ontgoocheld, maar dit geeft ons alvast een vertrouwensboost"

Cercle Brugge beleefde een avond vol gemengde gevoelens. De Vereniging leek bijna op weg naar een Europese stunt, maar ondanks een sterke 2-0 overwinning tegen Jagiellonia Bialystok bleek de verloren heenwedstrijd (3-0) in Polen uiteindelijk fataal te zijn voor de Vereniging.

Na de wedstrijd vatte Hannes Van der Bruggen het gevoel van de ploeg goed samen bij Sporza. "We hadden hier zelfs met 4-0 kunnen winnen", zei de ervaren middenvelder.

De middenvelder zorgde al na acht minuten ervoor dat Cercle een vroeg doelpunt te pakken had. Met een prachtige volley scoorde Van der Bruggen het openingsdoelpunt dat de Cercle-aanhang alvast veel moed gaf.

Het startschot van een groen-zwarte remontada? ūüėĪūüĎŹ pic.twitter.com/TfAGzg9vBe — Play Sports (@playsports) March 13, 2025

Na de rust kreeg Cercle nog meerdere kansen om eventuele verlengingen af te dwingen, maar het bleef bij 2-0, wat uiteindelijk niet genoeg was om de 3-0 achterstand uit de heenwedstrijd goed te maken. "Het was een positieve avond, maar met een donker randje”, zei Van der Bruggen bij Sporza.

Belangrijke wedstrijd op Anderlecht

Van der Bruggen werd tijdens de rust gewisseld ondanks zijn uitstekende eerste helft. "Ik was ontgoocheld dat ik moest blijven zitten in de kleedkamer. Het was een tactische keuze van de coach richting Anderlecht toe, maar ik zat goed in de wedstrijd", gaf hij eerlijk toe.

Ondanks de gemengde gevoelens over de Europese uitschakeling, blijft Van der Bruggen positief voor de cruciale wedstrijd op Anderlecht. “Anderlecht is sterker dan deze tegenstander, maar ik hoop dat we nog iets kunnen forceren. Deze wedstijd heeft ons alvast een vertrouwensboost gegeven", besluit Van der Bruggen.