Cercle-coach Ferdinand Feldhofer spreekt na Europese uitschakeling klare taal over cruciale wedstrijd tegen Anderlecht: "Daar ben ik zeker van"

Cercle Brugge won donderdag met 2-0 van de Poolse kampioen, maar dat was na de 3-0 nederlaag een week eerder niet voldoende. Het werd nog spannend, maar uiteindelijk moest groen-zwart zich gewonnen geven. Coach Ferdinand Feldhofer toonde zich trots na afloop. "Wat een wedstrijd van mijn jongens. Ik ben heel blij en trots met de prestatie van de spelers. Iedereen was op de afspraak. We hebben reclame gemaakt voor Cercle in Europa", zei hij volgens Het Nieuwsblad. De Oostenrijker blijft het uiteindelijk wel jammer vinden. De knoppen zullen snel moeten worden omgedraaid, aangezien Cercle het zondag al opneemt tegen Anderlecht in de competitie. Er moet gewonnen worden om de Relegation Play-offs te vermijden. Met oog op die wedstrijd werd Hannes Van der Bruggen bijvoorbeeld al na 45 naar de kant gehaald. "We hebben vandaag getoond dat we het nog kunnen." "Zondag wordt een heel andere wedstrijd, met veel meer druk. Maar daar kan deze ploeg mee om. Daar ben ik zeker van", aldus Feldhoger.