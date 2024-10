🎥 Bekijk alle goals: Cercle Brugge haalt stevig uit tegen Sankt Gallen en staat op kop in Conference League

De eerste Europese groepswedstrijd ooit van Cercle Brugge is er een voor de geschiedenisboeken geworden. De Vereniging scoorde aan de lopende band tegen Sankt Gallen.

In de Belgische competitie loop het niet allemaal van een leien dakje voor Cercle, dat begon met 9 op 27. Het kon zich wel plaatsen voor de groepfase van de Conference League, een primeur voor de Vereniging.

In zijn eerste wedstrijd tegen Sankt Gallen, dat vijfde staat in de Zwitserse competitie, tapte Cercle uit een ander vaatje. Na drie minuten knalde Minda de openingsgoal hoog in doel binnen.

Dat deed hij op aangeven van Kévin Denkey, de spits van Cercle kwam daarna zelf helemaal onder stoom. Na 25 minuten knalde hij vanuit de draai binnen, net voor de rust trapte hij aan de eerste paal binnen. Domper op de feestvreugde was de blessure van doelman Warleson.

Cercle duwt ook door na de rust

Cercle trok met 3-0 de rust in en bleef ook na de rust scoren, vanop de stip maakte Denkey zijn hattrick compleet. Csoboth zorgde voor de eerredder op het uur, maar Magnée zorgde met twee prachtgoals voor de 6-1.

Mambimbi milderde in de laatste tien minuten nog tot 6-2, maar Cercle Brugge was al lang zeker van de drie punten. De Vereniging is zo uitstekend begonnen aan de Conference League, waar het zelfs aan de leiding staat dankzij het doelsaldo.

De goals van Cercle Brugge