Ondanks hattrick zorgde Kévin Denkey voor frustratie bij Cercle Brugge: "Moet hij afleren"

Met een hattrick en twee assists lijkt Kévin Denkey weer helemaal terug bij Cercle Brugge. Toch was niet iedereen tevreden over de spits van de Vereniging.

Iedereen had verwacht dat Kévin Denkey deze zomer zou vertrekken bij Cercle Brugge, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Het zorgde voor een dipje bij de Togolees, maar nu is hij weer helemaal terug.

Een maand scoorde Denkey niet, in zijn laatste drie wedstrijden deed hij de netten drie keer trillen. Tegen Sankt Gallen had Denkey dus bijna een voet in elke goal van Cercle met drie doelpunten en twee assists.

Somers had puntje van kritiek op Denkey

Toch zorgde Denkey ook voor de nodige frustratie bij kapitein Thibo Somers. De spits trapte zelf op doelman Ati-Ziti in plaats van de bal af te geven aan Somers. De kapitein had dan graag zelf gescoord.

"Ik snap Kévin, maar het omgekeerde moet ook", zei Somers achteraf bij Het Nieuwsblad. "Dit moet hij afleren en hij gaf dat ook toe en beloofde dat hij het de volgende keer anders zal doen", voegde Somers er aan toe.

Somers was ook niet blij met zijn vervanging een kwartier voor tijd. Hij had de wedstrijd willen uitspelen en dus ook zelf nog eens scoren, wat al niet meer lukte van 22 augustus. "Er is al over gesproken en ik respecteer de beslissing van de coach", besloot Somers.