KAA Gent opent League Phase met logische nederlaag na spektakelduel op Stamford Bridge

KAA Gent heeft een logische nederlaag geleden op bezoek bij Chelsea. Op Stamford Bridge hielden ze de wedstrijd een uur in leven, maar daarna werd het toch nog een flinke afstraffing voor de Buffalo's.

KAA Gent wist vooraf dat zijn eerste wedstrijd in de League Phase van de Conference League misschien wel de moeilijkste van de zes zou gaan worden. En dus had Wouter Vrancken vooraf wel een plannetje uitgedokterd.

Hij koos voor Watanabe, Mitrovic én Torunarigh in de verdediging, met ook nog eens Brown en Gambor als flankverdedigers en met Ito en Delorge nog twee extra brekers. Het plan? Chelsea opvangen en uitbreken, ongetwijfeld.

KAA Gent meteen snel gepakt

Na een kwartier konden de intenties al een beetje de vuilbak binnen, want Renato Veiga knikte een voorzet van Moedryk makkelijk tegen de touwen. En toen moesten de Buffalo's wat meer komen en dat was toch wat moeilijk.

Gudjohnsen had misschien wel de beste kans voor de koffie, maar de 1-0 ruststand was logisch te noemen. Gent raakte niet uit de omknelling en de thuisploeg kon het allemaal vrij rustig afweren. En dus moest er iets gebeuren na de pauze.

Spektakelmatch met zes doelpunten

Pedro Neto zorgde echter snel na rust voor de 2-0, waardoor de match gespeeld leek. Via Watanabe kwam Gent nog even in de wedstrijd, maar daarna ging de Gentse verdediging toch nog wat aan het schutteren.

Eerst Nkunku en daarna Dewsbury-Hall maakten er een zware avond van voor de Buffalo's. De ingevallen Gandelman kon nog even wat terugdoen, maar verder dan 4-2 kwam Gent niet meer. Een eervolle en logische nederlaag, die niet per se iets zegt over de rest van de Conference League.