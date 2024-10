Max Dean heeft bijzonder mooie woorden voor KAA Gent-fans

KAA Gent leed donderdagavond een logische nederlaag tegen Chelsea in de Conference League. Het werd 4-2, de Gentse doelpunten kwamen van Watanabe en Gandelman. Max Dean kon een assist geven en was onder de indruk van de meegereisde Buffalo's.

En hoe de situatie van Max Dean is veranderd op een paar maanden. De spits kwam deze zomer over van MK Dons, een club uit de vierde divisie in Engeland. Nu geeft hij een assist tegen Chelsea.

"Ik speelde vorig seizoen nog bij de beloften in Engeland en nu sta ik hier oog in oog met het eerste elftal van Chelsea, dat is onvoorstelbaar. Toen ik inviel, merkte ik natuurlijk ook wel het kwaliteitsverschil. Eigenlijk horen ze niet in deze competitie thuis maar het is nu eenmaal zo", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

De Buffalo's toonden zich strijdlustig. Een stunt zat er niet in, maar een 4-2 nederlaag op Chelsea is allesbehalve een schande. "We hebben ook kwaliteit getoond, hoewel ze enorm veel kunnen roteren. Het was een zware avond maar we toonden enorm veel karakter."

"Als je zelf niet kunt scoren, is het fijn als je een goal kunt aanbrengen. Ik ben blij dat Omri – net terug uit blessure – raak kon treffen. Fijn dat we onze fans nog even konden laten juichen."

Dean was overigens bijzonder onder de indruk van het Gentse publiek. "Trouwens, hoe straf waren onze fans? Al bij de opwarming waren ze indrukwekkend. Je kon amper jezelf horen denken. Hopelijk mogen we zondag opnieuw op hun steun rekenen."