"Van vierde provinciale bij Gravelo naar Stamford Bridge: droom die uitkomt"

KAA Gent kon niet uitpakken met een stunt op bezoek bij Chelsea. Op Stamford Bridge werd uiteindelijk met 4-2 verloren. En dat gaf toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's.

"Het lijken zware cijfers, maar we vroegen het ons in de kleedkamer ook af: moeten we nu blij zijn of ontgoocheld zijn? Het is een beetje dubbel", aldus Mathias Delorge in een reactie bij Sporza.

Details maken het verschil

"We geven een aantal doelpunten misschien te makkelijk weg. Details maken het verschil op dit niveau", besefte de middenvelder van KAA Gent. "Het eerste halfuur hadden we misschien iets te veel respect."

"Daarna kwamen we beter in de wedstrijd en kregen we wat kansen. Als je twee keer kan scoren op Stamford Bridge, dan hoop je misschien wel op meer. Het oplopen was indrukwekkend, het is iets waar je van droomt als kleine jongen. Het gaat snel en het is een ervaring om nooit te vergeten."

Droom die uitkomt

Ook Wouter Vrancken was onder de indruk: "We speelden een goede wedstrijd, ik kan mijn spelers niets verwijten. Heel kleine details maken het verschil. Zij straffen elk detail af, we moeten niet flauw doen over het feit dat er nog een klasseverschil is."

"Tijdens de wedstrijd ben je er niet mee bezig en wil je gewoon winnen. Voor en na de wedstrijd is het wel een speciaal gevoel. Een aantal jaar geleden zat ik nog bij RDK Gravelo in vierde provinciale en nu sta ik op Stamford Bridge, dat is een droom die uitkomt."