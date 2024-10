📷 🎥 Niet alleen Anderlecht- en Clubfans gingen boekje te buiten: Ook KAA Gent in de problemen

KAA Gent verloor met 4-2 op bezoek bij Chelsea in de Conference League. Een mooi resultaat, maar ook daar ging het net zoals met fans van Anderlecht en Club Brugge fout.

Al voor de wedstrijd van de Buffalo’s was het onrustig, tijdens de wedstrijd waren er enkele ongeregeldheden. Zo doken er beelden op van Gentse fans die met zitjes gooien. Al is ook duidelijk te zien dat heel wat supporters daar niet akkoord mee gingen.

Alles begon na de 2-1 van Watanabe. Fans van KAA Gent zetten de flashes van hun gsm’s aan en maakten obscene gebaren naar de thuissupporters. Bij de 3-1 was het omgekeerd en toen gingen de poppen aan het dansen.

Een beker kwam op een Gentsupporter terecht, daarna gingen stoeltjes de richting van Chelseafans uit. Een banner van Chelsea-legende Bobby Tambling moest eraan geloven.

Na de match werden een aantal supporters van KAA Gent opgepakt. De club betreurt het voorval en wacht verder info rond het onderzoek af. De scheids vermeldde niks in zijn verslag, de UEFA Security Officer deed dat wel.

Op luchtfoto's die vandaag genomen werden is duidelijk te zien dat er een heel aantal stoeltjes in het uitvak op Stamford Bridge verdwenen zijn (zie hierboven).

The Gent fans were absolutely disgraceful pic.twitter.com/8UsQlukNzs

No way a Gent fan is throwing a Stamford Bridge seat at Chelsea fans 😭😭😭 pic.twitter.com/LQpSIDpfOF