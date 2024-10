Feestavond in Jan Breydel wordt overschaduwd door waarschijnlijk groot verlies: "Zag er niet goed uit"

Cercle Brugge behaalde een overtuigende 6-2 overwinning tegen het Zwitserse Sankth Gallen, maar de feestvreugde werd overschaduwd door een blessure van doelman Warleson.

De Braziliaan viel na een halfuur uit nadat hij bij het vangen van een hoge bal verkeerd neerkwam en zijn knie verdraaide. Warleson werd meteen van het veld geëvacueerd, en een MRI-scan zal vandaag meer duidelijkheid geven over de ernst van de blessure.

Coach Miron Muslic sprak met bezorgdheid over een mogelijk lange afwezigheid van de doelman. Maxime Delanghe, die Warleson verving, had geen volledig zicht op het moment van de blessure, maar merkte direct dat zijn collega veel pijn had. “Ik zag dat het ernstig was, maar heb nog geen update ontvangen,” zei Delanghe na de wedstrijd.

Ondanks de omstandigheden kon hij zich goed voorbereiden op zijn invalbeurt. “Ik maak me elke wedstrijd klaar alsof ik moet spelen, dus ik was er mentaal klaar voor om in te vallen,” aldus de reservekeeper.

De blessure van Warleson komt op een ongelukkig moment voor Cercle Brugge, dat met de ruime overwinning zijn vertrouwen verder had willen opbouwen. Hoewel de aanvallende kracht duidelijk naar voren kwam in de wedstrijd, zal de ploeg nu moeten afwachten hoe lang hun eerste doelman buiten strijd is.

Voor Delanghe betekent dit mogelijk een kans om zich in de komende wedstrijden te bewijzen. Cercle Brugge hoopt op goed nieuws uit de medische onderzoeken, maar is zich ervan bewust dat de blessure een serieuze impact kan hebben op de rest van het seizoen.