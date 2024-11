Cercle Brugge tankt vertrouwen tegen Hearts met het oog op de thriller tegen Beerschot van zondag

Bibberen tot het einde, maar wel vertrouwen tanken voor de Jupiler Pro League. Cercle Brugge behoudt een kans op overwinteren in Europa na een 2-0 overwinning tegen Hearts.

Beide ploegen konden een goede zaak doen met het oog op Europees te overwinteren. Een overwinning kon hen beide wat dichter brengen hierbij. Dit ondanks dat zowel Cercle Brugge als Hearts laagvliegers zijn dit seizoen in eigen land.

Gezapig begin

Beide ploegen hadden teveel afval in hun spel om tot mooie combinaties te komen in het eerste halfuur van de wedstrijd. In balbezit werd te weinig gebruik gemaakt van de ruimtes die er waren en was er te weinig beweging tussen de linies.

De 7000 supporters in Jan Breydel kregen het toch een paar keer warm. Dit vooral dankzij de thuisploeg. Zo had Augusto Felipe een prima schot in huis, maar doelman Graig bracht redding. Paris Brunner zag dan weer zijn goed schot geblokkeerd worden.

Hearts zette er wel iets tegenover met Lawrence Shankland. De voormalige aanvaller van Beerschot had een mooi hakje in gedachten. Hij zag echter zijn schot juist naast het doel van de Brugse doelman Maxime Delanghe dwarrelen.

Gouden voorsprong voor Cercle Brugge

Cercle Brugge bouwde geduldig een aanval op en dat loonde. Malamine Efekele kreeg de bal aan de rechterkant van de grote rechthoek. De aanvaller twijfelde geen seconde en schoot met links. De bal gleed voorbij doelman Graig.

Het was een verdiende voorsprong voor Cercle Brugge zo vlak voor rust. Ze toonde het meeste aanvallende intenties en werden daarvoor beloond.

Aanval is de beste verdediging

Deze boodschap hadden de spelers van Cercle Brugge duidelijk meegekregen van hun trainer Miron Muslic. Ze waren van plan om snel op een dubbele voorsprong te komen, maar keer op keer liepen ze op tegen de stugge verdediging van de Schotten.

De beste kans in de openingsfase van de tweede helft was voor Thibo Somers. De aanvoerder van de Bruggelingen begaf zich in het strafschopgebied en had een goede kopbal in huis. Hij zag echter zijn kopbal juist naast en over het doel gaan van de Schotse doelman.

Het kan alle kanten uit

Ondanks dat Cercle Brugge de betere ploeg was kwam Hearts steeds beter in de wedstrijd. De Bruggelingen mochten dankbaar zijn dat ze een goede doelman tussen de palen hadden staan. Maxime Delanghe hield op korte tijd tot driemaal toe zijn ploeg recht.

Cercle Brugge probeerde tegen de prikken op counter en vooral de 18-jarige Paris Brunner viel op. De huurling van AS Monaco was heel bedrijvig en toonde zich aan het thuispubliek. Tot scoren kwam hij echter niet.

De missers van Lawrence Shankland

Edgaras Utkus maakte ongelukkig handspel in het eigen strafschopgebied. Hij wil koppen, maar bokste uiteindelijk de bal weg. De VAR twijfelde nog en riep de scheidsrechter richting het scherm. Deze twijfelde niet en legde de bal op de stip.

De voormalige aanvaller van Beerschot zette zich achter de bal, maar schoot een paar meter over het doel van Maxime Delanghe. Ettelijke minuten later kreeg hij opnieuw een prima kans, maar hij zag zijn kopbal wederom over het doel gaan.

Boeken toe voor Hearts

Het was nog een spannend einde van de wedstrijd. Het kon alle kanten uit, maar daar was Gary Mangée. Met wat geluk kwam de bal bij hem en hij schoot onderhoudbaar voorbij doelman Graig Gordon. Zo was de buit binnen voor Cercle Brugge.

Dankzij deze overwinning komt overwinteren in Europa wel heel dichtbij.