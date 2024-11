Druk op de ketel: KAA Gent moet nieuwe ferme opdoffer slikken

KAA Gent wilde de pandoering uit de match tegen Anderlecht van zich afspelen in de Conference League, maar dat zou niet gaan lukken. Een uitgekookt Lugano zorgde voor een nieuwe opdoffer voor de troepen van Vrancken, al verdienden de Buffalo's niet te verliezen.

KAA Gent had afgelopen weekend in de Jupiler Pro League een ferme tik moeten verwerken tegen RSC Anderlecht. Het verloor in het Lotto Park met 6-0 en dus was het zaak om de rug te proberen rechten in de Conference League.

De Buffalo's hadden na drie speeldagen net als tegenstander Lugano 6 op 9 te strikken en konden met een overwinning een prima zaak doen met oog op de top-8 in de derde Europese beker.

Vier nieuwkomers in basiself Vrancken

Coach Vrancken koos dan ook voor vier nieuwe namen in vergeijking met de match tegen Anderlecht. Voorin kreeg Gudjohnsen de voorkeur op Dean, op het middenveld mocht Kums matchritme opdoen en op linksachter kreeg Araujo nog eens een basisplek.

In doel kregen we Schmidt in plaats van Roef. De Japanner moest zich na vijf minuten echter al gewonnen geven op een vlijmscherpe actie van de Zwitsers. Vladi gaf heel goed mee met Mahou en zo de snelle 1-0 door de benen van Schmidt.

© photonews

Aan Gent om te komen dus, maar makkelijk zou dat niet zijn. Aan balbezit en druk op zich geen gebrek, maar daar echt kansen uit puren was een heel andere zaak. Pas na de inbreng van de onvermijdelijke Gandelman iets voorbij het uur kwam er meer gevaar.

Snelle achterstand nooit goedgemaakt

Gandelman zelf kreeg een hele grote kans, maar mikte die op de doelman van de thuisploeg - al speelden ook die op drie uur van hun thuisbasis. De gelijkmaker kwam er echter nooit en aan de overkant was het wél raak.

Vijf minuten voor tijd maakte Doumbia de wedstrijd helemaal monddood. Gent probeerde nog wel, maar moet met 6 op 12 toch nog wat punten sprokkelen in de laatste twee wedstrijden. De top-8 wordt sowieso moeilijk(er), Lugano kan feestend de nacht in.