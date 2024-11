'Supporters KAA Gent misdragen zich na wedstrijd tegen Lugano: Zwitserse politie richt onderzoek in'

De meegereisde fans van KAA Gent lieten hun ongenoegen duidelijk blijken na de 2-0-nederlaag tegen Lugano in de Conference League. Vooral trainer Wouter Vrancken was het mikpunt, maar ook de spelers moesten het ontgelden. En blijkbaar ook de politie.

"Het is niet fijn om uitgefloten te worden door je eigen supporters", gaf Mathias Delorge na afloop toe aan Het Nieuwsblad. Toch toonde Delorge begrip voor de reactie van de fans.

Projectielen naar politie gegooid

"Zij maken ook die reis en hebben recht op hun mening. Maar voor mij is dit de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Het raakt me wel, en dat is ook aan me te zien. Het is moeilijk om erover te praten."

Een aantal supporters van Gent zouden volgens de Zwitserse politie zich ook hebben misdragen. Ze hebben daarbij een aantal projectielen naar de politie gegooid, zo blijkt.

Veel schade

"Toen de fans het stadion verlieten, vielen supporters van KAA Gent de politie aan met projectielen, waaronder verkeerskegels, nadarhekken en fietsen. Als reactie daarop werden rubberen kogels, pepperspray en een waterkanon ingezet", citeert Het Laatste Nieuws het rapport van de Kantonspolizei Bern.

Die Kantonspolizei Bern gaat de zaak nu verder onderzoeken. 45 supporters werden onderworpen aan een grondige controle, twee spelers zouden zijn aangeklaagd. Er vielen geen gewonde, maar er zou volgens de politie wel veel schade zijn.