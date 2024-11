Gentse spelers zwaar aangedaan door reactie van supporters: "Dat zie je wel aan mij"

De meegereisde fans van KAA Gent lieten hun ongenoegen duidelijk blijken na de 2-0-nederlaag tegen Lugano in de Conference League. Vooral trainer Wouter Vrancken was het mikpunt, maar ook de spelers moesten het ontgelden.

Voor middenvelder Mathias Delorge kwam dat hard aan. "Het is niet fijn om uitgefloten te worden door je eigen supporters", gaf hij na afloop toe bij Het Nieuwsblad.

Toch toonde Delorge begrip voor de reactie van de fans. "Zij maken ook die reis en hebben recht op hun mening. Maar voor mij is dit de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Het raakt me wel, en dat is ook aan me te zien. Het is moeilijk om erover te praten. Ik weet dat het anders had kunnen lopen en dan hadden we nu een heel ander gesprek gehad."

Delorge zag ondanks de nederlaag ook progressie in de ploeg. "Ik heb het gevoel dat we meer ingespeeld raken en dat er meer samenhang en combinaties zijn dan vijf weken geleden. Er zit wel evolutie in deze ploeg."

"Lugano heeft niet veel kansen gehad, op een paar omschakelmomenten na die ze volledig benutten. Het keerpunt was de kans van Omri Gandelman. Als die binnen gaat, dan komen we er nog overheen."

De middenvelder benadrukte dat het team alles heeft gegeven, ook al zat het niet mee. "We hebben er naar mijn gevoel alles aan gedaan, maar het zat gewoon tegen. Het is frustrerend, zeker omdat je voelt dat er wel progressie is. Nu is het aan ons om dat ook in resultaten om te zetten."