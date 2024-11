Matisse Samoise (KAA Gent) geeft zijn fout toe, Wouter Vrancken uit duidelijke frustratie

KAA Gent vond de sleutel niet om Lugano te ontwrichten en verloor uiteindelijk met 2-0 in Zwitserland. En dus waren spelers en coach niet gelukkig na de wedstrijd. Wouter Vrancken en Matisse Samoise namen onder meer het woord.

"Dit komt toch wel even binnen op dit moment", aldus Matisse Samoise bij Play Sports na de nederlaag in Thun tegen Lugano. "We hadden gehoopt het te kunnen draaien na Anderlecht, maar dat is niet gelukt helaas."

Samoise ootmoedig over eerste tegendoelpunt

"Ik zag mijn man te laat afkomen bij het eerste doelpunt, daar moest ik scherper zijn. We hadden nog meer dan tijd genoeg om het recht te zetten, maar het was niet onze avond. Waar het aan ligt? Dat is moeilijk te zeggen."

"Ze verdedigden goed, ook al waren ze te pakken. Dat gevoel hadden wij ook wel. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet hard aankomt, maar we moeten zo snel mogelijk focussen op zondag - al zal het vanavond nog moeilijk worden."

Vrancken teleurgesteld

En ook coach Wouter Vrancken reageerde teleurgesteld: "Het is frustrerend voor de jongens. We nemen na de opdoffer van de 1-0 de match in handen. Voor rust was het nog niet slim genoeg om de ruimtes te benutten, maar in de tweede helft doen we dat wel."

"Dan is het frustrerend dat je zo'n match verliest. We hadden een aantal kansen en momenten, als je er daar eentje van pakt ... De groep is nu heel ontgoocheld, we voelden dat we de betere ploeg waren en dat we het goed deden. Dit is gewoon jammer, we moeten dit zo snel mogelijk van ons afzetten."