Miron Muslic haalt de loftrompet boven en waarschuwt hun volgende tegenstander Beerschot

Miron Muslic zag veel goede zaken, een paar mindere, maar had vooral een waarschuwing klaar voor de tegenstander van zondag. De drie punten tegen Hearts waren belangrijk, maar deze van zondag tegen Beerschot zijn belangrijker.

Cercle Brugge deed het prima zaak in de Conference League tegen Hearts. Het won met 2-0 Cercle Brugge tankt vertrouwen tegen Hearts met het oog op de thriller tegen Beerschot van zondag Miron Muslic was dan ook een heel tevreden trainer. Hij smeet met lof naar zijn spelers.

"Het is een perfecte avond voor ons", haalde Muslic de loftrompet boven tegenover Sporza. "Het was een moeilijke wedstrijd en een gelijkspel had ook logisch geweest, maar soms heb je wat geluk nodig. En dat hebben we gehad met de strafschop."

Cercle Brugge heeft door de slechte competitiestart de Conference League geen prioriteit gegegeven. Ze zetten alles op de competitie. Daar is nu zondag Beerschot de tegenstander. "Daarnaast hebben we ook gedisciplineerd en compact gespeeld. Vooral defensief stonden we goed, en in de tegenaanval waren we gevaarlijk. We hebben het goed gedaan en zondag willen we doorgaan op dit elan", sluit Muslic af.