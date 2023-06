Opgestaan als een echte kapitein: Lukaku wijst Rode Duivels de weg tegen zwak Estland

Na het gelijkspel tegen Oostenrijk hadden de Belgian Red Devils tegen Estland eigenlijk geen enkele keuze meer. Winnen was de enige opdracht.

Vooraf was er heel wat te doen geweest over Thibaut Courtois. En dus was er in Tallinn ook een beetje een extrasportief sfeertje.

Domenico Tedesco koos voor Sels in doel en gaf ook kansen aan Vranckx, Bakayoko en Trésor. Bovendien was ook Jan Vertonghen fit geraakt voor het duel in Le Coq Arena.

Lukaku wijst de weg

Een dik halfuur lang leken we te kijken naar een draak van een wedstrijd, maar gelukkig was er Romelu Lukaku om als een echte aanvoerder zijn troepen te leiden.

© photonews

© photonews

Op twee voorzetten was hij twee keer de held, als een duiveltje uit een doosje. De bal van rechts was van Vranckx, die vanop links kwam van Theate: dat zegt ook wat over vanwaar het gevaar allemaal kan komen bij de Belgen.

Niet dat de Rode Duivels écht grote indruk maakten. Daarvoor was het tempo bijwijlen wat te laag, maar er waren wel nog wat kansjes na de rust.

0-3, opdracht volbracht

Doku, Tielemans en Batshuayi bleken echter wat minder doeltreffend dan Lukaku. Een bitterbal die lang uitvalt is uiteindelijk ook een bitterstaaf en zo kunnen we de tweede helft ook wel samenvatten.

Maar: opdracht wel volbracht. 0-3 en drie punten mee naar België. De beloften trekken naar Georgië, de Duivels mogen eindelijk op vakantie. Eventjes dan toch. Inpakken en wegwezen, Bakayoko maakte er zelfs nog 0-3 van in de slotfase.