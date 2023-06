Cultuuromslag Martinez-Tedesco: niet alleen Courtois, maar alle anciens zullen eraan moeten wennen

Onder Roberto Martinez kregen de Rode Duivels - en dan vooral de belangrijkste spelers - heel wat speelruimte. De Spanjaard wou zijn kaderleden te alle prijze gelukkig houden. Onder Domenico Tedesco (en Frank Vercauteren) is dat gedaan. Daar zal Thibaut Courtois moeten mee leren leven.

Als u zelf ooit in teamverband sport beoefend hebt, weet u dat ook wel: in elke ploeg zijn er jongens die zich meer kunnen permitteren. Of het nu gaat over hun mond opentrekken tegen de trainer of eens een training overslaan, het is op alle niveaus hetzelfde. Als je belangrijk bent, wil de coach zeker zijn dat je blijft.

Dat is onder Tedesco niet anders, maar het verschil met Martinez is dat hij er niet in wil overdrijven. Bij de Rode Duivels onder Martinez was er wel een heel groot verschil tussen de niet zo ervaren jongens en spelers als Courtois, Lukaku, De Bruyne, Vermaelen, Vertonghen...

Geen dubbele pet meer

Wie in de zomer nog snel een transfer moest regelen, kreeg dagen extra vrij om dat te doen. Als er één van die mannen aangaf dat hij liever niet meeging naar een minder belangrijke match, werden daar niet al te veel problemen rond gemaakt. De bondscoach kwam wel met een reden en de journalisten moesten het maar slikken.

Tedesco heeft duidelijk laten blijken in het geval van Courtois dat zoiets niet aan hem besteed is. Da's ook de filosofie van technisch directeur Frank Vercauteren. Die zou anders ook wel tegenwind bieden aan Tedesco. Dat Martinez jarenlang beide functies combineerde, zorgde ervoor dat hij vrije hand had in zijn beslissingen.

Niet iedereen is gelijk

De cultuuromslag is er snel gekomen en daar zullen alle Duivels moeten aan wennen. Niet dat iedereen nu dezelfde status heeft. Lukaku, De Bruyne en Courtois zouden nog altijd privileges krijgen, maar niet in die mate dat het anderen hun ogen uitsteekt.

Dat is iets waar jongens als Lukaku en De Bruyne wel mee kunnen leven en zich aan kunnen aanpassen. Nu ook Courtois. Een gesprek in de komende maanden zal er zeker komen. Niemand wil de beste doelman ter wereld verliezen. Maar ook hij zal zich naar de nieuwe wetten moeten schikken.

Iedereen weet hoe belangrijk hij is en van een gebrek aan respect vanuit de KBVB hebben we zeker geen weet. Integendeel: iedereen die je er spreekt is vol lof over zijn kwaliteiten. De lucht moet uitgeklaard worden, want 't zou toch erg zijn als zo'n topper op zijn 31ste al internationaal zou ontbreken. Trouwens, op toernooien kan hij nogmaals bewijzen wat voor een klasbak hij is, voor het oog van de hele wereld.