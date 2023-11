Big Rom? Big Boss! Spits maakt in 20 minuten gehakt van Azeri's met vier doelpunten

Dit matchverslag was na 27 minuten grotendeels geschreven. De Rode Duivels hadden geen echte tegenstand aan de Azeri's. En Romelu Lukaku al zeker niet. Die had na een halfuur al een hattrick en zijn teller tikte lustig verder naar 83 doelpunten in 113 interlands.

Het veld lag er 'vettig' bij in het Koning Boudewijnstadion. Dat kon ook moeilijk anders. Zelfs onder zo'n zeil kon de mat niet helemaal opdrogen of ademen. Tijdens de opwarming zagen we al spelers op schaatsen. En uiteraard hadden de spelers daar ook last van tijdens de wedstrijd.

De match begon trouwens onder geen al te best gesternte. Of hoe noem je dat als het verkeerde volkslied wordt gedraaid? De Azeri's konden hun oren niet geloven toen het Zweedse volkslied door de boxen galmde. De Brusselse organisatie maakte de voorbije week niet zo'n beste beurt. Lukaku maakte zich enorm boos.

One for the money, two for the show...

De nummer 9 stond 'chaud' en dat zullen de Azeri's geweten hebben. Een maatje te klein voor de kolos van de Rode Duivels. ''One for the money, two for the show, three to make ready, go!'' De Elvis in Lukaku ging los in dertien minuten tijd.

© photonews

Na 17 minuten kopte hij zijn eerste binnen op aangeven van Doku. Na 26 minuten schoot hij zijn tweede binnen na een slimme assist van Trossard. En na 30 minuten had Faes hem weten te bedienen voor nog een kopbal.

Een loepzuivere hattrick binnen het halfuur. Impressive much? Nu goed, de tegenstander - al niet te sterk - stond na 24 minuten ook met tien nadat verdediger Eddy twee keer dom geel pakte. Lukaku trok er zich niets van aan. Hij dikte zijn statistieken verder aan en scoorde nog een vierde.

Puskas in het vizier, 14 goals in 8 matchen

Hij ging op de topschutterslijst aller tijden vlotjes Godfrey Chitalu en Robert Lewandowski voorbij. En met zijn vierde van de eerste helft (!) kwam hij zelfs op gelijke hoogte met de Hongaarse legende Ferenc Puskas. 14 goals in 8 kwalificatiematchen, ook dat is een internationaal record. 72 goals in zijn laatste 71 interlands.

De bondscoach vond het welletjes en haalde Big Rom bij de rust naar de kant voor Openda. Ook Tielemans kwam na de pauze op het veld. Maar zonder Lukaku geen doelpunten. Niet bij gebrek aan pogingen, zeker niet van Doku, maar de bal wou er niet meer in. In de slotfase werd het wel nog 5-0 na een indrukwekkende ren van Doku en Trossard die afwerkte.

Ook Carrasco, Tielemans en Trossard probeerden het verschillende keren zonder succes. De Rode Duivels sluiten hun campagne af met een duidelijke en makkelijke overwinning. Nu is het toewerken naar het EK en gezond blijven. In maart zal er meer duidelijk worden.