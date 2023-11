Peter Vandenbempt ziet dat niet alles goed liep: "Zeer ongelukkig gepruts"

De Rode Duivels wonnen zondagavond overtuigend met 5-0 van Azerbeidzjan. Toch liep niet alles volgens plan.

Zo speelde de stadion-DJ het volkslied van Zweden voor de wedstrijd begon. Dit terwijl hij dat van Azerbeidzjan moest kiezen.

Peter Vandenbempt zag dit ook. Hij dacht er het zijne van. "Het was zeer ongelukkig gepruts van de organisatie. De Azeri's stonden klaar om de armen op elkaars schouders te leggen voor hun volkslied, maar ze hoorden iets wat ze niet herkenden."

"Lukaku is daarna aan de zijlijn nog even gaan overleggen en heeft ook zijn excuses aangeboden. Het bleek om het Zweedse volkslied te gaan. Hoe is dat mogelijk!? Het stak misschien nog in de CD-speler van de vorige keer. Uiteindelijk is het wel nog rechtgezet", besluit Vandenbempt.