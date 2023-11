Degryse gelooft in sterk EK van Rode Duivels en heeft daar verschillende redenen voor

De Rode Duivels trekken volgend jaar richting het EK. Het is uitkijken wat we in Duitsland mogen verwachten van deze ploeg.

Een grote waardemeter was de EK-kwalificatiecampagne niet. Deze kleinere landen kunnen de Rode Duivels allemaal goed de baas. Maar op het EK zelf wachten andere opdrachten.

“Tegen teams als Portugal, Frankrijk en Engeland gaat iedereen 100 procent moeten zijn”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws. In vergelijking met het vorige EK en het WK in Qatar zullen er echter verschillende redenen zijn om in een sterk EK van de Rode Duivels te geloven.

“In Qatar was Lukaku niet fit. Op het EK 2021 hadden De Bruyne, Hazard en Witsel kwaaltjes... Volgend jaar gaan we een Lukaku in topvorm nodig hebben. Doku idem. Een De Bruyne die weer fit is.”

En er is nog meer, als je ook een topfitte doelman er nog bij krijgt. “Het probleem-Courtois moet ook opgelost worden, want ik blijf denken dat je ook hem nodig hebt. We kunnen met vertrouwen naar het EK, maar pas in maart gaan we zien of we bij de favorieten horen, dan wel bij de outsiders”, verwijst Degryse nog naar de oefenmatch tegen Engeland.