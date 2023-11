Jan Mulder is helemaal gek van Rode Duivel: "Hij is nog meer dan Hazard"

De Rode Duivels namen het zondagavond op tegen Azerbeidzjan. Er werd met 5-0 gewonnen door de Belgen.

Lukaku was natuurlijk matchwinnaar met zijn vier doelpunten, maar er was nog een speler die écht uitblonk. Dat was Jérémy Doku. Die gaf opnieuw twee heerlijke assists en zorgde 90 minuten lang voor dreiging.

Ook Jan Mulder is helemaal gek van de Rode Duivel. "Wij bekijken dat van bovenuit, maar als je bij de achterlijn staat zie je pas hoe snel hij echt is."

Mulder ziet in hem een zeldzaam soort speler. "Doku is echt nog meer dan Hazard, als buitenspeler. Hij valt echt de verdediger aan als hij de bal heeft. Dat doet bijna niemand meer. Hij gaat er recht op af en glipt er langs."