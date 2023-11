Analist heel scherp voor KBVB na farçe met volkslied: "Ongelooflijk gebrek aan respect"

Het werd een heel ongemakkelijk moment voor de aftrap tegen Azerbeidzjan. De DJ in het Koning Boudewijnstadion draaide het verkeerde volkslied bij Azerbeidzjan. Het kwam vrij onprofessioneel over.

Ook analist Alexandre Teklak was scherp. Het Zweedse volkslied werd afgespeeld toen het de beurt was aan Azerbeidzjan. "Hoe is het mogelijk om het verkeerde volkslied te hebben gespeeld?", vraagt Teklak zich af bij LDH.

"Het is beschamend. Lukaku reageerde goed en toonde kalmte en een vrij elegante houding ten opzichte van de tegenstander's kapitein. Ik zeg niet dat dit soort problemen nooit voorkomt, maar het is zeer ongemakkelijk."

Voor Teklak waren excuses op zijn plaats. "We komen net uit een psychologisch ingrijpende wedstrijd tegen Zweden waarin onze tegenstander een moeilijk moment doormaakte. En hier vergis je je in het volkslied... Dat is een ongelooflijk gebrek aan respect. Je moet professioneel zijn op alle niveaus, zonder uitzondering. Dit zal Tedesco waarschijnlijk niet bevallen."