René Vandereycken twijfelt hard: "Enkel dat is het voordeel van de Rode Duivels"

De Rode Duivels wonnen zondag met 5-0 van Azerbeidzjan. Daarmee kronen ze zich tot groepswinnaar in de EK-kwalificatie.

De EK-kwalificatie was eerder al binnen voor de Rode Duivels, maar door de zege van zondag tegen Azerbeidzjan is België ook reekshoofd. Daardoor loop je enkele sterke landen mis in de poulefase.

Toch betekent dat niet dat de troepen van bondscoach Domenico Tedesco nu automatisch ook één van de favorieten zijn om de Europese titel te pakken. Er werden in deze kwalificatiecampagne immers enkele zaken heel erg duidelijk.

“Het is een vraagteken hoe we druk gaan zetten tegen sterkere landen en ook hoe we aan hun druk gaan weerstaan”, zegt analist René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Wat we van onze verdediging hebben gezien, is onvoldoende om daar gerust op te zijn.”

Nochtans kregen de Rode Duivels maar vier doelpunten tegen, maar we kwamen ook geen topspitsen tegen. Iets wat op het EK zelf wel het geval zal zijn. Al ziet Vandereycken ook een groot voordeel bij de Duivels.

“De Rode Duivels hebben het voordeel dat ze een goede counterploeg zijn. Ik hoop op een goed EK, maar we hebben daar nog geen enkele garantie op”, besluit de analist.