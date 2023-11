Het vertrouwen in de Rode Duivels is enorm: "We zijn favoriet om het EK te winnen"

De Rode Duivels speelden zondagavond tegen Azerbeidzjan. De wedstrijd met een makkelijke 5-0 gewonnen.

Zo hebben de Rode Duivels een goede kwalificatiecampagne achter de rug. Er werd niet verloren, in het hele eerste jaar van Tedesco werd er trouwens niet verloren.

Sommigen dromen groot, zo is Timmy Simons er eentje. Toen hem gevraagd werd of België favoriet is om het EK te winnen was hij duidelijk. "Ja", reageerde hij krachtig op VTM.

"Acht zeges en twee gelijke spelen in de groepsfase", gaat Simons verder. "Dan mag je je wel bij de kandidaten rekenen. Het zal natuurlijk wel afhangen van de vorm van de dag en of de jongens die belangrijk zijn voor ons, dat die op tijd fit gaan zijn. Ja, je mag dromen, waarom niet?"