Bidden dat er niets gebeurt met Lukaku, maar ex-bondscoach verdedigt ook vervanger: "Op EK meer ruimte"

Romelu Lukaku in de ploeg maakt een wereld van verschil voor de Rode Duivels. Dat zag je ook in de tweede helft tegen Azerbeidzjan. De Duivels versierden minstens evenveel kansen, maar konden er maar eentje afwerken.

Net als tegen Servië was Loïs Openda onfortuinlijk. De spits is de eerste vervanger van Big Rom, maar is zeker niet zo efficiënt. "Openda is een ander type spits: hij heeft liever meer ruimte en die was er niet tegen Azerbeidzjan. Openda werd minder aangespeeld", analyseerde René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Openda is natuurlijk ook niet zo'n groot target als Lukaku en dan gaan de ploegmaats al sneller eens een andere oplossing zoeken. "Van Lukaku weten ze dat hij aanspeelbaar en efficiënt kan zijn, ook als er weinig ruimte is. De vaststelling blijft: een tweede type Lukaku hebben we niet."

Toch denkt Vandereycken dat we hem nog nodig gaan hebben. "Ik schat op basis van het afgelopen jaar de intrinsieke kwaliteiten van Openda hoger in dan die van Batshuayi, ook al heeft Openda ze bij de nationale ploeg nog niet kunnen tonen. Maar dat is niet dramatisch richting EK. Daar krijgen we sterkere tegenstanders die anders gaan voetballen en meer ruimte gaan weggeven."