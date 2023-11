Vertonghen is duidelijk over EK-kansen én over rol Lukaku daarin: "We kunnen het toernooi winnen"

Jan Vertonghen heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste EK-kwalificatiematch gespeeld. De verdediger is nog top, maar binnen vier jaar zien we er hem niet meer bij lopen. Hij wil wel nog één exploot met de Rode Duivels doen: het EK winnen.

Vertonghen heeft er een goed gevoel bij. Uiteraard zal het allemaal afhangen van details, maar deze nieuwe generatie bekoort hem. “We zijn geen topfavoriet, maar die winnen niet altijd, hé. We zijn in staat om het te halen", zei hij gisteren.

Vertonghen speelde natuurlijk in de Gouden Generatie, maar... ook deze spelers hebben het potentieel om wereldtop te halen. "Of we beter kunnen doen dan de Gouden Generatie? Ik denk het wel, ik heb er een goed gevoel bij. In Rusland waren we derde. Wel, nu willen we winnen.”

Met Vertonghen, De Bruyne en Lukaku als gidsen en beslissende spelers. "Romelu is onmisbaar voor deze selectie. Als leider en als voetballer. Hij laat zich enorm gelden in de kleedkamer, de jongeren kijken naar hem op, maar tegelijk blijft Romelu bescheiden – hij is op die manier goud waard. Maar er is ook het sportieve. Zijn statistieken spreken voor zich, die zijn fenomenaal. De aanwezigheid van Romelu is een enorme boost richting het EK."