Dik tegen de zin van bondscoach Tedesco, maar hij wordt verplicht door UEFA (en de KBVB)

De Rode Duivels spelen in maart normaal gezien twee oefenwedstrijden tegen toplanden. De eerste daarvan ligt al vast: Engeland. De tweede is nog te bepalen. Maar nu worden er ook nog twee oefenmatchen ingelast in juni, vlak voor het EK.

En dat is dik tegen de zin van Domenico Tedesco. Die wou het oefenkamp in juni gebruiken om gewoon alle details in orde te krijgen. Hij wou volop trainen, zonder oefenmatchen. Maar de UEFA verplicht hem om er nog twee matchen bij te nemen. We kunnen Tedesco wel begrijpen, want hij heeft slechts twee weken voorbereiding en hij wou die vooral tactisch gebruiken. Maar ook de KBVB wil een uitzwaaiwedstrijd organiseren, wat vooral ook financiële redenen heeft. Dat gebeurt van 28 mei tot 10 juni. Op 14 juni start het EK reeds. Waar de Rode Duivels hun groepsfase zullen spelen, is nog niet bekend, want die matchen worden over heel Duitsland verspreid.