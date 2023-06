'Bornauw wil naar Premier League en schakelt de grove middelen in om Wolfsburg overstag te laten gaan'

Sebastiaan Bornauw wil vertrekken bij VfL Wolfsburg. Fulham FC toont interesse, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht heeft ondertussen de grote middelen ingezet om de transfer te versnellen.

RMC Sport laat weten dat Sebastiaan Bornauw externe zaakwaarnemers heeft ingeschakeld om zijn transfer van VfL Wolfsburg naar Fulham FC in een stroomversnelling te brengen. The Cottagers hebben interesse in de 24-jarige verdediger, maar hebben meerdere ijzers in het vuur.

Fulham is dan ook niet van plan om te wachten tot Wolfsburg het licht op groen zet. Bornauw heeft nog een contract tot medio 2016 bij die Wölfe, maar Fulham heeft er alle vertrouwen in dat ze hem voor tien miljoen euro kunnen losweken.

Droomtransfer

De viervoudig Rode Duivel liet de voorbije jaren meermaals uitschijnen dat hij ervan droomt om in de Premier League te voetballen. De voorbije seizoenen was hij in de Bundesliga actief bij achtereenvolgens 1.FC Köln en Wolfsburg.