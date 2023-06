Yannick Carrasco laat zich streng uit over Thibaut Courtois

De hele hetze rond Thibaut Courtois heeft er op ingehakt bij de Rode Duivels. Zo ook bij Yannick Carrasco, die zich uitliet over de zaak.

Het vertrek van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels heeft er flink op ingehakt. Bij de pers, bij de bondscoach, maar ook bij zijn collega's.

"De coach was duidelijk tegen ons. We hebben nog niet met Thibaut erover kunnen praten, maar we zijn ontgoocheld in hem."

Aanvoerdersband is detail

"Hij is heel belangrijk voor de ploeg, hij is een kapitein en maakt al lang uit van de drie kapiteins onder de nieuwe coach. De aanvoerdersband? Dat is toch maar een detail."

"Je moet persoonlijkheid tonen, tonen dat je een leider bent. Maar hij besloot te vertrekken. Ok, misschien was er een kleine blessure. Dat weet ik niet, maar de band speelde zeker mee."