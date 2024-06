Iedereen tevreden met een gelijkspel: Roemenië groepswinnaar, Slovakije ook door als derde

Voor zowel Roemenië als Slovakije stond een plaats in de achtste finale op spel in hun laatste groepwedstrijd.

Roemenië en Slovakije hadden vooraf aan een gelijkspel genoeg om zich allebei te plaatsen voor de achtste finale. Van een salonremise vanaf de aftrap was echter geen sprake, ook al was het spel vaak slordig.

De Roemeen Ratiu kon na zo'n tien minuten uithalen, maar de Slovaakse doelman Dubravka stond pal. De Roemenen hadden het overwicht, maar het was toch Slovakije dat op voorsprong kwam. Duda kopte na 24 minuten binnen.

Tien minuten voor de rust kregen de Roemenen een penalty. Hagi ging neer na een fout van Hancko, maar de beweging werd wel ingezet buiten de zestien. De bal ging toch op de stip en Marin faalde niet.

Roemenië en Slovakije allebei door

Slovakije kwam in de tweede helft nog het dichtst bij de winning goal. Strelec stuitte op doelman Nita, de plaatsbal van Haraslin ging maar net naast. Maar het bleef 1-1 en zijn zowel Roemenië als Slovakije zeker van de achtste finale.

Roemenië is groepswinnaar en speelt op 2 juli tegen een beste derde, Slovakije eindigt derde in de groep en moet ook nog even afwachten wie zijn tegenstander wordt.