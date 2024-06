Verschrikkelijke match met gruwelijke botsing en dan kwam die slotfase... Hongarije plaatst zich... waarschijnlijk

De wedstrijd tussen Schotland en Hongarije werd er eentje om snel te vergeten, zo leek het lang. Beide landen brachten er 80 minuten werkelijk niets van terecht. Na een zware blessure voor Hongarije-speler Varga kwam er echter veel meer animo én... een winnaar.

We gaan beginnen met het goede nieuws: Schotland-Hongarije was een match op scherpst van de snee, met de intensiteit die je in een knock out-wedstrijd zou zien. En dan nu het slechte nieuws: de match was niet om aan te zien. Een gerespecteerde oudere collega zou het op deze manier beschrijven: "Dit doet pijn aan de ogen!"

Van tactiek was er met de beste wil van de wereld niets te merken. Beide ploegen pompten ballen naar voor, gingen achter alles wat bewoog en er mocht wat vlees aan de noppen blijven hangen. De Schotten waren 'het best in balbezit', maar bij de voorzetten moesten we de neiging om 'fore' te roepen, onderdrukken.

Alex Ferguson zucht

Een draak van een wedstrijd! We sloten de eerste helft af zonder één doelkans die naam waardig. Met verve de twee slechtste teams in de poulefase. De Schotse fans kwamen één keer echt in actie: tijdens de rust. Toen 'Sweet Caroline' - een supporterslied van Engeland - door de boxen galmde, was het boegeroep oorverdovend.

Twee teams die moesten winnen, maar vooral niet wilden verliezen en daardoor vergaten te voetballen. Sir Alex Ferguson, ontegensprekelijk de beste Schotse coach ooit, zat in de tribune en die moet toch ook eens zwaar gezucht hebben.

Gruwelijke botsing

De tweede helft was een 20 minuten bezig toen doelman Gunn op een voorzet uitkwam en onderweg een ploegmaat en Varga meegraaide. Varga bleef bewusteloos liggen en kwam niet recht. De hulpdiensten kwamen aangestormd. Nou ja, ze moesten een handje geholpen worden door de Hongaarse spelers die de draagberrie in eigen handen namen omdat het allemaal te traag ging.

Varga werd van het veld gedragen onder luid applaus en er was zelfs een VAR-check voor een penalty. Hongarije kreeg die niet, tot zwaar ongenoegen van hun fans. En ook Schotland claimde een penalty, al leken die wel een punt te hebben. Eén enkel Schots schot op doel noteerden we over de hele wedstrijd en dat was in een prangende slotfase. Tja, dat zegt het allemaal zeker?

Hongarije kreeg wel voldoende kansen in die slotfase, maar leken de bal maar niet voorbij Gunn te krijgen. Maar in de allerlaatste minuut zetten ze nog één keer een counter op en die leverde dan toch succes op. Csoboth bracht een land en een meegereisde supporterskern in euforie. Drie punten zullen waarschijnlijk volstaan voor de volgende ronde.