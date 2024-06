Turkije duwt tienkoppig Tsjechië nog kopje onder in wedstrijd vol gele kaarten

Voor Tsjechië was de opdracht duidelijk, het moest winnen als het zich wilde plaatsen voor de achtste finale. Met tien raakten de Tsjechen niet verder dan een gelijkspel tegen Turkije.

Tsjechië moest dus winnen, maar Antonin Barak bracht zijn ploeg wel al snel in de problemen. Hij pakte na tien minuten een eerste gele kaart, tien minuten later kreeg hij al zijn tweede en mocht hij naar binnen.

De Tsjechen moesten dus nog zeventig minuten met z'n tienen verder. Turkije kon daar wel niet snel van profiteren, want het kon niet scoren voor de rust. Na de pauze lukte dat wel, want Calhanoglu trapte na vijf minuten binnen.

Toch gaven de Tsjechen nog niet op, want Soucek zorgde 25 minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Ze kregen zo toch weer hoop om met tien toch nog de achtste finale te halen, maar moesten nog een keer scoren.

Tosun duwt Tsjechen kopje onder

Dat lukte niet meer voor de Tsjechen en de goal viel in de blessuretijd nog aan de overkant. Tosun zorgde nog voor de winning goal voor Turkije, dat tweede eindigt in zijn groep. Tsjechië blijft als vierde achter met één punt.

Opvallend was ook dat de scheidsrechter maar liefst 18 gele kaarten uitdeelde, de Tsjech Chory kreeg na affluiten nog rood. Turkije neemt het komende dinsdag in zijn achtste finale op tegen Oostenrijk, dat verrassend groepswinnaar werd in een groep met Nederland en Frankrijk.