Duitsland bijna verrast door Zwitserland, maar grijpt nog de groepswinst

Lang leek het erop dat Zwitserland voor de verrassing ging zorgen. In slot stonden de Duitsers er dan toch nog om een belangrijk punt te pakken.

Zowel de Duitse als de Zwitserse fans hadden er zin in. Feestende Duitsers en Stijlvolle Zwitsers kijken elkaar in de ogen.

Groepswinst was de inzet

Duitsland had de beste papieren na hun overwinningen tegen Hongarije en Schotland. Zwitserland had verrassend goed gepresteerd en stond op de 2e plek te blinken met 4 punten. Dit na winst tegen Hongarije en een gelijkspel tegen Schotland.

De VAR is weer belangrijk

Duitsland stond even op voorsprong in de 18de minuut. Het was Andrich die scoorde, maar er ging een fout van Musiala aan vooraf.

Hierdoor greep de VAR in en die keurde het doelpunt terecht af.

Zwitserland overstijgt zich

De meeste voetbalfans dachten dat Duitsland nadien Zwitserland wel zou oppeuzelen. Niets was echter minder waar. De Zwitsers waren niet van plan om zich (zoals Schotland) naar de slachtbank te leiden. Dan Ndoye zette Zwitserland verrassend, en tegen de gang van het spel in, op voorsprong.

Zo gingen de Zwitsers rusten met een 1-0 voorsprong en was het virtueel groepswinnaar.

Tegenoffensief bleef even uit

Het was niet dat na de pauze de Duitsers direct op zoek gingen naar de gelijkmaker. Ze hadden het meeste balbezit, maar de Zwitsers hielden stand.

Duitsland begon wel te groeien in de wedstrijd. Dit leverde kansen op van Musiala, Kroos en Havertz. Een doelpunt bleef echter uit.

De Zwitsers kwamen ei zo na op een dubbele voorsprong. Vargas werd prima de diepte in gestuurd en schoot de bal voorbij Neuer. Het feest ging echter niet door want Vargas stond buitenspel.

Het slot is voor de Duitsers

Duitsland bleef wel proberen en dit loonde. Want in het slot was het Füllkrug die de Duitsers op gelijke hoogte bracht.

Zwitserland kon geen vuist meer maken en zo nam Duitsland dan toch nog de groepswinst.