Schotten voelen zich bestolen na uitschakeling op EK: "Daar heb ik antwoorden op nodig"

Schotland ligt al zeker uit het EK. Na de zeer nipte overwinning van Hongarije eindigde het avontuur van de Schotten in Stuttgart.

De wedstrijd kwam enorm traag op gang, maar in de slotfase was het plots langs beide kanten ballen pompen. Met één punt was geen van beide landen iets.

Uiteindelijk trok Hongarije aan het langste eind. Csoboth knalde de Schotten in minuut 90+10 naar huis na een counter. Toch voelen ze zich in Schotland bestolen.

Zij wilden een 20 minuten eerder graag een strafschop voor een fout op Armstrong. Die werd door Orban onderuit gelopen in het strafschopgebied.

"100% een strafschop", haalt Schotse bondscoach Steve Clarke aan tijdens zijn persconferentie. "Iemand moet mij eens komen uitleggen waarom dat geen strafschop is. Er viel slechts één doelpunt deze wedstrijd, als wij die strafschop krijgen kan het een heel andere avond worden..."

De scheidsrechter was Facundo Tello, een Argentijn. Iets waar Clarke ook niet heel tevreden mee was. "Het is een Europese competitie, het is dus ook beter om een Europese scheidsrechter te hebben", besluit hij.