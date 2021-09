Wereldgoal in slotfase nekt moedig Antwerp in Olympiakos

Antwerp leek op weg naar een puntendeling tegen Olympiakos, maar een schitterende knal van Reabciuk bezorgde de Grieken in extremis de drie punten. Olympiakos kwam in de tweede helft via El-Arabi op voorsprong, een kwartier voor tijd scoorde Samatta zijn eerste doelpunt in Antwerp-shirt.

In een kolkend Georgios Karaiskakisstadion koos Brian Priske voor een 4-4-2, waarbij Samatta aan de zijde van Frey speelde. Centraal achterin verving Almeida de geblesseerde Engels. Olympiakos drukte Antwerp in het openingskwartier achteruit, maar aan kansen kwam de Griekse recordkampioen niet. Pas na een halfuur drukte Olympiakos het gaspedaal in. Cissé knikte de scherpe vrije trap van Bouchalakis maar net naast de kooi van Butez. Antwerp had het moeilijk in balbezit. Frey en Samatta konden geen rust brengen, Nainggolan leek bij momenten moeite te hebben met het tempo.

Met de rust in zicht lieten de twee gevaarlijkste Grieken zich opmerken. Mady Camara creëerde ruimte voor zichzelf en deponeerde de bal binnen het bereik van El-Arabi, die de bal acrobatisch en enig mooi in doel devieerde. Gelukkig voor de Great Old stond de 34-jarige sluipschutter enkele millimeters buitenspel.

Het afgekeurde doelpunt leek het moment dat Antwerp de schroom eindelijk van zich afgooide. Zonder indrukwekkend te voetballen had de ploeg van Brian Priske zomaar met een voorsprong de rust in kunnen gaan. Na een snelle tegenaanval mikte Fischer een listig balletje net naast. Op slag van rust mocht Samatta geheel vrijstaand koppen, maar de Tanzaniaan kon de wenkende kans niet kadreren.

Zelfde hoofdrolspelers, ander resultaat

Vijf minuten na rust was Antwerp op achtervolgen aangewezen. Mady Camara zwiepte de bal voor doel, El-Arabi troefde Almeida in de lucht af en knikte het leer voorbij een kansloze Butez in het zijnet. Enkele minuten later liet Cissé na om er 2-0 van te maken, alweer op voorzet van een sterk spelende Camara.

Antwerp speelde nauwelijks wat klaar na rust, Brian Priske gooide met Benson en Gerkens twee troefkaarten op tafel. Benson haalde de achterlijn en bediende Fischer, die zijn schot in extremis afgeblokt zag worden door een Grieks been.

Het was Benson die animo en lef bracht in het aanvalsspel van Antwerp. Een kwartier voor tijd lag de kleine dribbelkont aan de basis van de gelijkmaker. Dreigen de actie te maken, om dan voor de voorzet te kiezen. Aan de tweede paal buffelde Samatta, die een ongelukkige wedstrijd speelde, de gelijkmaker staalhard tegen de touwen. Voor de Tanzaniaan een uitstekend moment om zijn rekening te openen bij Antwerp.

In de slotfase kwam Antwerp twee keer dicht bij een gevleide voorsprong. Samatta knalde net naast vanuit de tweede lijn, Benson kon een knappe persoonlijke actie niet afronden. Iets wat de linksachter van Olympiakos een minuut later wél lukte. De knal van Reabciuk verdween precies in de verste winkelhaak. Een fenomenale goal, Antwerp tegen het canvas en het Georgios Karaiskakisstadion in lichterlaaie. In blessuretijd verloor Antwerp ook nog Jelle Bataille met een tweede geel karton.