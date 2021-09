Bloed, zweet en tranen voor KRC Genk, maar de Limburgers halen het wel in de Europa League na een doelpunt van Onuachu in het absolute slot

KRC Genk is in geslaagd om de eerste wedstrijd in de Europa League winnend af te sluiten. De Limburgers haalden het met 0-1 op het veld van Rapid Wien na een doelpunt van Onuachu in de slotfase van de wedstrijd.

De eerste helft had zeer weinig om het lijf. Zowel Rapid Wien als KRC Genk probeerden af en toe het neus aan het venster te steken, maar zowel de defensie van de thuisploeg als de bezoekers lieten zich niet op een foutje betrappen.

Als er kansen waren voor de rust, waren die wel voor KRC Genk. Vooral Onuachu kreeg enkele kansen, maar de aanvaller was niet zuiver genoeg in de zestien. Zijn schoten gingen over en naast het doel van Paul Gartler.

Ook Theo Bongonda kreeg in het slot van de eerste helft nog een kans. De vleugelspeler probeerde het aan de rand van de zestien, maar zijn schot ging over. Rapid Wien kon er weinig tegenover zetten en dus was 0-0 de logische tussenstand bij de rust.

Tweede helft

Trésor kwam tijdens de rust in de ploeg voor Theo Bongonda en er was meteen ook meer animo in deze wedstrijd. Zo kregen de Limburgers meteen twee hoekschoppen, maar het schot van Ito bij de tweede corner werd afgeblokt.

KRC Genk werd sterker en ze kregen enkele mooie kansen in de beginfase van de tweede helft. Trésor, Ito en Onauchu mochten het proberen, maar de schoten waren ofwel niet binnen het kader ofwel niet zuiver genoeg om Gartler in de problemen te brengen.

Afgekeurd doelpunt

Even leek KRC Genk dan toch op voorsprong te komen. Een mooie aanval kwam via Ito tot bij Onauchu die de bal maar had binnen te duwen, maar de Japanner liep buitenspel. Het doelpunt ging dus niet door.

Daarna werd Rapid Wien sterker en de thuisploeg zorgde vooral voor dreiging via Grüll. De flankaanvaller legde zijn eerste schot net naast het doel van Vandevoordt en ook in het slot raakte hij niet voorbij de jonge doelman van KRC Genk.

Dan toch 0-1

Doelpunten leken we niet meer te zien te krijgen, maar het was buiten Onuachu gerekend. De aanvaller kwam in het absolute slot alleen voor doel na een knappe actie van Ito en hij had de bal dan ook maar binnen te duwen: 0-1.

Daar bleef het ook bij en dus is KRC Genk goed aan haar avontuur in de Europa League begonnen. Zondag moet de Belgische ploeg opnieuw vol aan de bak, want dan spelen ze de Limburgse derby tegen STVV.