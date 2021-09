John van den Brom geniet niet lang van overwinning in de Europa League: "Ik zal moeten roteren tegen STVV, want dit houden we niet vol"

John van den Brom kan tevreden zijn na de eerste match van KRC Genk in de Europa League. De Limburgers hadden het niet onder de markt, maar wonnen wel na een doelpunt van Onuachu in de absolute slotfase van de wedstrijd.

De reactie van John van den Brom staat bij Sporza te lezen. "Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik denk dat we wel verdiend gewonnen hebben. In de eerste helft maakten we vaak de foute keuzes, maar in de tweede helft ging het beter en waren we gevaarlijker", aldus de Nederlandse coach.

Van den Brom is nu niet meer bezig met de overwinning in de Europa League, want zondag moet de Belgische club opnieuw vol aan de bak in de Limburgse derby tegen STVV. "Ik ga moeten roteren, want dit houden we niet vol", legde van den Brom uit.