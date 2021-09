Brian Heynen heeft lovende woorden voor twee ploegmaats: "Het is duidelijk hoe belangrijk ze voor ons zijn"

KRC Genk is er donderdag in geslaagd om meteen een overwinning te boeken in de Europa League. De Limburgers haalden het met 0-1 op het veld van Rapid Wien na een doelpunt van Paul Onuachu in het slot van de wedstrijd.

Bryan Heynen, de kapitein van KRC Genk, was niet echt tevreden over de eerste helft van zijn ploeg. "We waren te slordig aan de bal en konden veel makkelijker de vrije man vinden, maar dat deden we niet. Daardoor konden ze tegenprikken op de counters", aldus Heynen na de wedstrijd bij Sporza.

De tweede helft was beter van KRC Genk. "In de tweede helft waren we strijdlustiger. We konden beter onze voet zetten en daaruit kwamen ook meer kansen. Rapid Wien kreeg wel meer kansen via counters dan, maar dat hebben we goed opgelost", legde de kapitein uit.

Onauchu en Ito

KRC Genk kon in het absolute slot van de wedstrijd de overwinning alsnog binnenhalen dankzij een goede actie van Ito en een doelpunt van Onuachu. "Iedereen heeft een belangrijke rol gespeeld en voor Onuachu en Ito is het leuk dat ze kunnen scoren en een assist kunnen geven. Het maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk ze voor ons zijn", besloot Heynen.