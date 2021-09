Paul Onuachu redt de meubelen van Racing Genk: "Niet de perfecte match, maar wel een fantastisch gevoel"

Racing Genk begon de poulefase met winst op Rapid Wien, iets wat niet veel ploegen de laatste jaren gegeven was.

Een goal van Paul Onuachu was voldoende om Racing Genk voorbij Rapid Wenen te loodsen in de Europa League.

“Er moest er toch eentje ingaan”, zei Onuachu achteraf. “Of het nu in de eerste minuut is of de laatste, dat maakt mij niet uit. Maar deze goal bezorgde me wel een fantastisch gevoel.”

Ideaal was de wedstrijd alvast niet te noemen. “Of dit de perfecte match was voor mij? Neen, dit was gewoon een wedstrijd zoals ik die al zo vaak gespeeld heb.”