Brian Priske beseft dat late nederlaag gemiste kans is: "We hadden zelfs drie punten kunnen pakken"

Van een anticlimax gesproken. Antwerp leek op weg om een misschien wel verdiend punt over te houden aan de lastige verplaatsing naar Olympiakos, maar een raket in de slotfase besliste er anders over.

Voetballend was Antwerp zeker niet top donderdagavond, maar de Great Old acteerde in moeilijke omstandigheden erg matuur. Bovendien kreeg Antwerp in het slot van beide helften enkele mogelijkheden om nogmaals tot scoren te komen.

"Onze defensieve organisatie was goed, we gaven nauwelijks kansen weg. Het was niet evident om hun spelers van ons doel te houden, want ze hebben heel veel kwaliteit rondlopen voorin", aldus Brian Priske voor de micro van Sporza. "Toch denk ik dat wij meer verdienden, op zijn minst een punt."

"Ook op verplaatsing moet je punten pakken", beseft de Deen. "Vandaag hadden we de kans om er één, en misschien zelfs drie te pakken."