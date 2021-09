Birger Verstraete blijft gefrustreerd achter na sterke prestatie: "Daar kopen we niets mee"

Ally Samatta hing de bordjes met nog een kwartier op de klok gelijk. Antwerp kwam daarna langs Benson en Samatta nog dicht bij de 1-2, maar uiteindelijk was het Olympiakos dat mocht zegevieren na een fenomenaal doelpunt in de slotfase.

En dus was de teleurstelling na afloop groot bij Antwerp. Daar waar Antwerp-coach Brian Priske zei dat zijn ploeg 'misschien wel een punt verdiende', was middenvelder Birger Verstraete iets minder genuanceerd.

"Iedereen die deze wedstrijd heeft gezien, zal zeggen dat wij meer verdienden vanavond. Maar daar kopen we niets mee. We laten hier niet één, maar drie punten liggen."

Verstraete kreeg al na een handvol minuten een gele kaart, maar dat weerhield hem er niet van om een sterke prestatie af te leveren. De middenvelder weet waar het misging donderdagavond. "Het is onze eigen fout... Bij beide tegendoelpunten gaan we in de fout. Daarnaast scoren we slechts een keer uit vier à vijf open kansen", zucht Verstraete.